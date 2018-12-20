Ансамбль "Жемчуг" с программой "Гуляет по России снег"

Возрастное ограничение: 6+.

12 января в Малом зале филармонии имени М.И. Глинки выступит молодой коллектив "Жемчуг", который в своем творчестве опирается на искусство русского художественного пения. Репертуар ансамбля включает песни советской эстрады, лирические, духовные, патриотические, русские народные, инструментальные композиции. Песни звучат как в оригинальном для них звучании, так и в обработках, созданных в стиле современной электронной музыки и исполненные на народных инструментах. В составе ансамбля: вокал, баян, балалайка-прима, домра-альт, балалайка-контрабас и ударные инструменты

Когда: 12 января в 19:00.

Адрес: Малый зал филармонии имени М.И. Глинки, Невский проспект, 30.

Фото: организаторы мероприятия