  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Ансамбль "Жемчуг" с программой "Гуляет по России снег"
Сегодня, 19:00
975
Alena_Zinovieva

Ансамбль "Жемчуг" с программой "Гуляет по России снег"

0 0

Возрастное ограничение: 6+.

12 января в Малом зале филармонии имени М.И. Глинки выступит молодой коллектив "Жемчуг", который в своем творчестве опирается на искусство русского художественного пения. Репертуар ансамбля включает песни советской эстрады, лирические, духовные, патриотические, русские народные, инструментальные композиции. Песни звучат как в оригинальном для них звучании, так и в обработках, созданных в стиле современной электронной музыки и исполненные на народных инструментах. В составе ансамбля: вокал, баян, балалайка-прима, домра-альт, балалайка-контрабас и ударные инструменты

Когда: 12 января в 19:00.

Адрес: Малый зал филармонии имени М.И. Глинки, Невский проспект, 30.

Фото: организаторы мероприятия

Теги: ансамбль жемчуг, куда сходить в спб 12 января, филармония имени м и глинки
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Оставить комментарий