В Петербурге "телефонные террористы" атакуют жилые дома

В Петербурге эвакуировали жилой дом.

В Петербурге с торговых центров анонимные минёры перешли на жилые дома. Около 16.00 жителям дома №69 по набережной канала Грибоедова пришлось покинуть свое жилье из-за "телефонного террориста". Кроме жильцов, в этом доме, на первом этаже находились сотрудники ресторана, магазина и отеля "Гоголь". Сотрудники правоохранительных органов попросили всех покинуть помещение, об этом рассказали работники отеля.

По такой же системы ранее эвакуировали жилой дома на Тамбовской, 11. По предварительной информации, покинуть квартиры и офисы пришлось после телефонного звонка с предупреждением об угрозе взрыва.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Петербурге эвакуируют несколько торговых комплексов.