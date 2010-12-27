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В Петербурге "телефонные террористы" атакуют жилые дома
Сегодня, 17:59
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Shdaria
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В Петербурге "телефонные террористы" атакуют жилые дома

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В Петербурге эвакуировали жилой дом.

В Петербурге с торговых центров анонимные минёры перешли на жилые дома. Около 16.00 жителям дома №69 по набережной канала Грибоедова пришлось покинуть свое жилье  из-за "телефонного террориста". Кроме жильцов, в этом доме, на первом этаже находились сотрудники ресторана, магазина и отеля "Гоголь". Сотрудники правоохранительных органов попросили всех покинуть помещение, об этом рассказали работники отеля. 

По такой же системы ранее эвакуировали жилой дома на Тамбовской, 11. По предварительной информации, покинуть квартиры и офисы пришлось после телефонного звонка с предупреждением об угрозе взрыва.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Петербурге эвакуируют несколько торговых комплексов.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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