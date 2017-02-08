Анита Цой пожелала всем любви в 2018-м

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артистки. Анита воспользовалась случаем и решила поздравить петербуржцев с Новым годом.

Дорогие Питер-ТВ! Дорогие зрители и все, кто работает на канале, всех с Новым Годом! Мне очень хочется, чтобы в 2018 меньше расприй, меньше раздора, больше смеха, больше позитивных и теплых встреч. Чтобы все, кто не ощутили на себе, что такое настоящая любовь - обязательно полюбили и чтобы у всех дома царило благополучие и радость.