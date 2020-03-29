Андрей Липов назначен новым главой Роскомнадзора

Ранее Владимир Путин освободил его от должности в своей администрации.

Новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Ранее он возглавлял управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На посту главы Роскомнадзора Липов сменил Александра Жарова, который 24 марта возглавил "Газпром-медиа". Место Липова в администрации президента России заняла Татьяна Матвеева, которая ранее руководила управлением информационных технологий Федеральной налоговой службы. Видео: YouTube / Записки Горожанина, TAdviser