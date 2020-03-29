Андрей Липов назначен новым главой Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Ранее он возглавлял управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
На посту главы Роскомнадзора Липов сменил Александра Жарова, который 24 марта возглавил "Газпром-медиа".
Место Липова в администрации президента России заняла Татьяна Матвеева, которая ранее руководила управлением информационных технологий Федеральной налоговой службы.
Видео: YouTube / Записки Горожанина, TAdviser
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