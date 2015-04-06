Сенатор Андрей Кутепов поблагодарил антироссийские санкции

Сенатор от Петербурга Андрей Кутепов поблагодарил с трибуны в Мариинском дворце антироссийские санкции. Он выступил с докладом 16-го марта.
По его словам, благодаря санкциям с 2014-го года в России появилось все, что касается продовольствия: зерно, мясо, крупа, молочные продукты. Кроме того, по информации ФАС, снижается цена на топливо.
"В выигрыше остается российский потребитель", — заключил Кутепов. Сейчас в Совете Федерации работают на антикризисными мерами.
В ЗакСе начали обсуждать меры поддержки бизнеса и граждан в условиях антироссийских санкций. На данный момент первое чтение прошли поправки в закон о налоговом вычете.
Фото: Совет Федерации
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