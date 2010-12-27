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Андрей Григорьев-Апполонов и его жена решили расстаться после 16 лет брака
Сегодня, 19:28
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nadezhda_sib

Андрей Григорьев-Апполонов и его жена решили расстаться после 16 лет брака

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Пара воспитывает двух детей.

Марина Банкова, жена солиста группы "Иванушки International", подала на развод с Андреем Григорьевым-Апполлоновым, сообщила "Gazeta.SPb". Пара прожила вместе 16 лет.

О том, что супруги решили взять паузу в отношениях, стало известно еще 22 апреля. Григорьев-Аполлонов написал на своей странице в Instagram о том, что они с женой решили "пожить отдельно", при этом разводиться не собирались.

Теперь появилась информация о том, что Марина Банкова все-таки подала на развод, и первое судебное заседание состоялось 20 августа. Если пара не помирится до 10 сентября, то их брак расторгнет суд. 

У Андрея Григорьева-Апполлонова  и его жены два ребенка, старшему, Ивану, 15 лет, а Артемию - 11. С кем останутся мальчики, пока неизвестно, однако на данный момент они живут с отцом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что муж Натальи Поклонской заявил о расставании с супругой. 

Фото: @apollonov_ag / Instagram 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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