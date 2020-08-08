Андреа Пирло назначен главным тренером «Ювентуса»

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло назначен главным тренером туринского клуба. О назначении 41-летнего специалиста сообщили на официальном сайте команды.
Контракт с "Маэстро" рассчитан до 2022 года. Ранее туринцы назначили его тренером молодежной команды. С момента назначения Пирло в главную команду прошло девять дней. Для чемпиона мира 2006 года следующий сезон станет дебютом в качестве тренера.
В качестве футболиста Андреа Пирло выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год и в его составе стал четырехкратным чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны. Чемпионат Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе клуба МЛС "Нью-Йорк Сити".
Ранее: "Ювентус" уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.
Видео: YT / Juventus
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