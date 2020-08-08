Андреа Пирло назначен главным тренером «Ювентуса»

Для чемпиона мира 2006 года следующий сезон станет дебютом в качестве тренера.

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло назначен главным тренером туринского клуба. О назначении 41-летнего специалиста сообщили на официальном сайте команды.

Контракт с "Маэстро" рассчитан до 2022 года. Ранее туринцы назначили его тренером молодежной команды. С момента назначения Пирло в главную команду прошло девять дней. Для чемпиона мира 2006 года следующий сезон станет дебютом в качестве тренера.

В качестве футболиста Андреа Пирло выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год и в его составе стал четырехкратным чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны. Чемпионат Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе клуба МЛС "Нью-Йорк Сити".

Ранее: "Ювентус" уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.

Видео: YT / Juventus