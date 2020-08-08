Аналог "Евровидения" создадут в США в 2021 году

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Во второй половине 2021 года состоится премьер американского аналога Евровидения под названием "American Song Contes". За подготовку конкурса будут отвечать организаторы оригинального шоу, сообщили в Европейском вещательном союзе.

В "American Song Contes" будут участвовать представители из всех 50 штатов США, которые будут отобраны специальным жюри, состоящим из профессиональных музыкантов. Само шоу будет состоять из отборочных этапов, полуфиналов и "большого финала".

Напомним, что в 2020 году Евровидение было отменено из-за пандемии коронавируса. В 2021 году конкурс пройдет в мае там, где был запланирован годом ранее - в Роттердаме.

Видео: YouTube / NiVa Report