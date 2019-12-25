Аналитики выяснили, сколько петербуржцев недовольны своей зарплатой

На низкие доходы пожаловались представители высшего менеджмента и административный персонал.

Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди работающих петербуржцев. В результате специалисты выяснили, что только 18% горожан устраивает их зарплата. Остальные 82% считают нынешний заработок недостаточно высоким.

Оказалось, что своей зарплатой довольны представители банковской и строительной сфер, IT, недвижимости, транспорта и логистики, а также маркетинга. Уровень дохода не устраивает представителей высшего менеджмента и административный персонал.

У 38% петербуржцев зарплата за последний год осталась на прежнем уровне, у 24% ежемесячный доход сократился, у 38%, напротив, вырос.

По итогам июля средняя зарплата в Северо-Западном Федеральном округе составила 51 тысячу рублей. Это на 5% выше, чем в среднем по стране.

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