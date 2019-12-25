Аналитики предупредили о подорожании российского вина

Речь идет об оптовых ценах.

В ближайшие два года цены на российские вина могут вырасти на 15-20%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Как отметила аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова, речь идет про оптовые цены.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в свою очередь подчеркнул, что повышение оптовых цен в 2022 году "дойдет до полки". Он считает, что в рознице цены вырастут примерно на 10%.

А вот президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев сказал, что прежде чем делать прогнозы, необходимо увидеть результаты урожая в этом году.

Генеральный директор управляющей компании холдинга "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский подчеркнул, что есть вероятность небольшого роста цен на российское вино, но он не думает, что они вырастут так, как прогнозируют аналитики.

Ранее мы писали, что в России сократилось производство лекарств на 9,2% зс января по май 2021 года.

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