Аналитики считают, что в ближайшие недели курс рубля может укрепиться

Курс доллара может опуститься ниже 70 рублей.

Аналитики считают, что курс доллара в ближайшие недели может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро – до 80 рублей. Об этом пишут "Известия".

Как заявил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин, все дело в росте цен на сырье. Он сказал, что рубль абсолютно оправданно выглядит сильнее по сравнению с конкурентами из развивающихся стран и демонстрирует одну из самых сильных динамик к доллару среди крупных экономик.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что из-за продолжающегося скака цен на основные экспортно-сырьевые продукты России доллар и евро обновили годовые минимумы к рублю. По его словам, повлияли на укрепление рубля также спрос международных инвесторов на рисковые активы, ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка и налоговый период

Эксперты полагают, что усиление рубля носит временный характер. Предполагается. что в конце 2021 года курс доллара составит 70-74 рубля, а евро – 82-84 рубля.

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