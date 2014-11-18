Аналитики рассказали, каким соискателям отказывают работодатели

Около 47 процентов начальников считают, что опоздание на собеседование является весомым поводом отказать в принятии на работу.

Аналитики сервиса по поиску работу провели исследование и выяснили, что почти 50 процентов работодателей в Петербурге отказывают соискателям, которые не пришли на собеседование вовремя. Руководители выбирают пунктуальных специалистов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Около 47 процентов начальников считают, что опоздание на собеседование является весомым поводом отказать в принятии на работу. Опоздание портит впечатление о сотруднике.

Рекрутеры отметили, что чаще всего на первую встречу опаздывают топ-менеджеры, логисты и маркетологи. Не славятся пунктуальностью тимлиды, руководители направлений и IT-специалисты. Кроме того, на собеседования опаздывают строители, оискатели финансовых профессий, специалисты производственной сферы, менеджеры по продажам и администраторы.

Ранее мы писали, что в преддверии осени петербуржцы начали активнее искать работу.

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