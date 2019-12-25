Сколько россияне потратят на новогодний стол

Без учета алкоголя праздничный ужин обойдется в среднем в 5,7 тысяч рублей.

Аналитики сервисов "Сбермаркет" и "Работа.ру" посчитали, сколько в среднем россияне потратят на новогодний стол. Без учета алкогольных напитков праздничный ужин будет стоить 5,7 тысяч рублей.

В эту стоимость, по данным специалистов, входят продукты для салатов "Оливье", "Мимоза" и "Селедка под шубой", овощная и мясная нарезки, бутерброды, тарталетки с сыром и икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины и газированные напитки.

Проще всего накрыть новогодний стол будет программистам и разработчикам ПО, которые потратят на продукты примерно 6% зарплаты. Тяжелее всего будет бухгалтерам, у которых уйдет на торжество 17,2% зарплаты.

Ранее мы писали, что метрополитен Петербурга не будет работать в Новый год и Рождество.

Фото: pixabay.com