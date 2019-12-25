Алиса Фрейндлих в конце мая вернется на сцену БДТ

Первый спектакль с ее участием пройдет 25 мая.

С сегодняшнего дня, 28 апреля, БДТ им. Товстоганова открыл продажу билетов на спекталь "Волнение" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Пьеса Ивана Вырыпаева была специально написана для Алисы Бруновны. Спектакли пройдут на второй сцене БДТ на Каменном острове 25 мая, 2 и 7 июня, 4 июля.

В пресс-службе предупреждают, что у театра только один официальный сайт.

Напомним, зимой 2021 года Алиса Фрейндлих перенесла коронавирус. Актрису госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова 25 декабря. В течение месяца Фрейндлих находилась в реанимации. Артистку выписали из стационара только 12 февраля.

Фото: сайт БДТ / Стас Левшин