Алибасов: в группе "На-На" могут появиться трансгендеры

Продюсер ищет новых музыкантов для группы.

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов планирует обновить состав коллектива. Об этом сообщил "Пятый канал" ссылаясь на руководителя музыкантов.

Уточняется, что к участию в "На-На" планируется привлечь новых артистов, которые станут частью группы для постановки нового международного авангардного шоу.

К потенциальным кандидатам присутствует ряд требований: возраст – от 20 до 25 лет, рост – не ниже 178 сантиметров и мужской пол. Тем не менее, Алибасов допустил возможность одобрения и для трансгендеров – женщин, сменивших пол. Желающие могут оставить заявку на сайте группы.

Ранее мы писали, что Бари Алибасов появится в фильме "Брат-3".