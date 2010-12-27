Первый раз Васильев возглавил "Спартак" летом 2016 года.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что Алексей Васильев вновь стал главным тренером петербургского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что "Спартак" подписал договор с Васильевым до конца года.

Напомним, что Васильев возглавил "Спартак" летом 2016 года, но уже в феврале 2018 года его отправили в отставку. Причина — неудовлетворительные результаты команды.

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Фото:спартак/вк