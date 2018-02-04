За неделю после "Забастовки избирателей" закрылись три штаба Навального

В регионах массово закрываются "народные штабы" сторонников Алексея Навального.

За минувшую неделю в России закрылись сразу три региональных штаба сторонников Алексея Навального. Представители ликвидированных "народных штабов" объясняют случившееся разочарованием в личности оппозиционера и неудачным проведением "Забастовки избирателей". Именно после этой акции и началась волна самороспуска народных штабов на местах. Уже бывшие сторонники Навального продолжают публиковать в Сети сообщения, в которых говорят, что разочаровались в Алексее и больше не намерены его поддерживать. Канал Piter.TV публикует некоторые из этих видео-обращений.

Сам протестный блогер, ранее отвечая на сообщения пользователей, заявил, что закрытие штабов не планируется. По словам Навального, они являются силой его электората. Однако в завершении ответа на вопрос, он отметил, что "народные штабы могут позакрываться", так как их содержат сами организаторы. Очевидно противоречивая фраза указывает на конкретные проблемы команды оппозиционера с работой в регионах и на местах.

Сразу несколько представителей "народных штабов", заявивших о самороспуске, назвали "забастовку избирателей" самой провальной из всех акций, проводимых Навальным по всей стране. Через несколько дней после этого мероприятия в социальных сетях начали появляться посты отдельных сторонников оппозиционера о разрыве с ним и его деятельностью. Иногда о нежелании работать с Навальным заявляли и целые организации. В пятницу, 2 февраля, подобное сообщение было опубликовано в официальной группе народного штаба в городе Калининск, однако через непродолжительное время его удалили. Стоит отметить, что это уже третий штаб за неделю, который успели закрыть.

Автор сообщения напомнил, что лидер, которого он и единомышленники поддерживали, назвал их "смешными жуликами". В частности, блогер оскорбил своего представителя из Тосно Алексея Ермилова. Такое заявление Навальный сделал после того, как ребята решили закрыть штаб из-за окончательного и бесповоротного разочарования в политике. Автор обратил внимание на наплевательское отношение Навального к своим сторонникам.

"Навальный может не удивляться тому, что совсем скоро он останется совершенно один. И воевать ему будет не с кем", — написал член команды Навального из Калининска.

В завершении автор отметил, что он и его единомышленники больше не будут мириться с таким отношением и тратить время, деньги и силы, чтобы потом услышать в свой адрес оскорбления от лидера, за которым они так долго шли.

"Алексей Навальный – не тот лидер, которого мы хотим видеть, и мы закрываем народный штаб!", — резюмировал автор.

Аналогичная ситуация произошла и в Горячих Ключах. Представительница штаба Карина Усманова отметила, что Навальный зашел в тупик и туда же заводит своих последователей. Стоит отметить, что девушка потратила деньги из своего кармана на развитие проекта. По ее словам, мысль покинуть команду появилась именно после провальной "Забастовки", а также после осознания того, что сторонники лидера движения, большинство из которых еще не достигли совершеннолетнего возраста, воспринимают подобного рода мероприятия как какую-то игру.

Экс-сторонники Навального считают, что закрытие "народных штабов" может продолжиться на следующей неделе. Сам Алексей Навальный не комментирует ситуацию с закрытием штабов.

Видео: Youtube