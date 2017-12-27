Алексей Маетный: раскрываем личную жизнь петербургского порноактера

Piter.tv расскажет о личности Алексея Маетного: петербуржца, взорвавшего порноиндустрию Лос-Анджелесе своим талантом.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения ежегодной порно-премии, которую по значимости сравнивают с “Оскаром”. Героем прошедшей церемонии стал 29-летний петербуржец Алексей Маятный. Наш соотечественник завоевал четыре награды, в частности, за “лучшего порноакрета 2018 года”. Подробнее об этом Piter.tv писал в этой новости

Кто такой Алексей Маетный?

Алексей родился в Санкт-Петербурге 31 мая 1988 года. Как рассказывают его знакомые, еще в северной столице он занялся карьерой порно-актера. В городе на неве он снимался в фильмах для взрослых вместе с русскими девушками.

Но в голове у парня явно были далеко идущие планы, ведь спустя несколько лет Алексей перебрался в Америку, чтобы продолжить карьеру на более высоком уровне. Теперь его знают миллионы поклонников по всему миру. Он не раз получал престижные премии своей киноиндустрии и снимался практически со всеми порно-звездами Brazzers.

Алексей увлекается спортом. В социальной сети Инстаграм он запостил видео, на котором вместе с друзьями играет в баскетбол. Не осталась без внимания пользователей и тяга к экстриму: Алексей был замечен в мотоциклетном шлеме, гоняющим по городу на Неве.

Личная жизнь Алексея Маетного

В Америке петербуржец познакомился со звездой Бриджит Би. Между молодыми людьми начался роман, который перерос в семейные отношения. Супруги во всем поддерживают друг друга. Алексей привозил возлюбленную в родной Петербург.

Жена Алексея Маетного: Бриджит Би

Жена Алексея Маетного также работает в порноиндустрии. Отметим, что девушка начинала свою карьеру, танцуя стрипзиз в барах и клубах. С 2008 года она снимается в фильмах с рейтингом “18+”. По данным на 2017 год Бриджет Би снялась в более чем 500 фильмах. Интересен тот факт, что Бриджет родилась в Барселоне. На Родине юная испанская обучалась в католической школе.

Фото и видео: Instagram/themarkusdupree