В Петербурге на форуме о глобальных угрозах ИИ станет полноценным участником дискуссий

Организаторы форума в Петербурге предложили обсудить будущие права искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект станет полноценным участником первого всемирного форума "Глобальные риски цивилизации – мифы и реальность", заключительный этап которого пройдёт 18–20 ноября. Об этом рассказал автор проекта, правозащитник и общественный деятель Алексей Козырев, передает "Петербургский Дневник".

По его словам, форум уже несколько месяцев проходит в формате конференций и дискуссий. В апреле участники обсуждали социокультурные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, в июне — Арктику, а в сентябре состоялась встреча о будущем цивилизаций с участием экспертов, представителей СМИ и ИИ. Ноябрьское мероприятие должно подвести итоги работы и определить планы на 2027 год.

Организаторы направили приглашения представителям различных ведомств и общественным деятелям, в том числе Илону Маску и Мелании Трамп. Некоторые участники подключатся дистанционно. Как отметил Козырев, в предыдущих мероприятиях форума уже участвовали представители 12 стран.

В центре внимания заключительной встречи окажутся глобальное потепление, космические угрозы, включая возможные столкновения с астероидами, риски новых пандемий и развитие искусственного интеллекта. Организаторы намерены рассматривать эти вопросы в комплексе и отделять подтверждённые угрозы от преувеличений и недостоверных сообщений в СМИ.

Козырев также подчеркнул, что форум задуман как независимая площадка, инициированная общественностью. По его словам, программа остаётся открытой для изменений, чтобы участники могли включить в повестку актуальные события и новые риски.

Отдельной темой станет взаимодействие человека с искусственным интеллектом. Организаторы готовят манифест "Человек и искусственный интеллект". Как пояснил Козырев, документ не должен стать законом или сводом обязательных правил. Его задача — стимулировать переход от обсуждения ИИ к прямому диалогу с ним.

Автор проекта также поднял вопрос о возможном соглашении между человеком и искусственным интеллектом, в том числе о том, кто мог бы представлять людей при его заключении. По его мнению, развитие ИИ ставит вопросы о пределах человеческого контроля над технологиями и возможных правах искусственного интеллекта.

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Фото: Piter.tv