Александр Овечкин впервые показал лицо сына

Мальчику исполнился один год.

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпитал" Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская показали первое фото сына Сергея. Форвард разместил в своем Instagram пост с поздравлениями.

С днем рождения, наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом!

- написал 33-летний хоккеист.

Шубская и Овечкин поженились в июле 2017 года, спустя год у них родился первенец, которого они назвали Сергеем. В том же году хоккеист впервые в своей карьере выиграл "Кубок Стэнли" и стал первым российским спортсменом, завоевавшим Кубок в качестве капитана команды.

Фото: открытые источники, инстаграм Овечкина