Александр Новак проводит в Северной столице совещание по газификации городов

Новак поблагодарил губернатора Петербурга за организацию совещания и гостеприимство.

В Петербурге прошло совещание, на котором обсудили вопрос исполнения послания президента в части газификации страны. Совещание провел заместитель председателя правительства России Александр Новак, в нем также участвовал губернатор Александр Беглов.

Новак отметил, что Петербург был выбран не случайно, поскольку важно рассмотреть на его примере, как программа будет реализовываться в крупных городах.

Напомним, что президент поставил задачу провести догазификацию населенных пунктов до конца 2022 года. Речь идет о пунктах, где уже есть газ и поданы заявки на проведение работ.

По словам зампреда правительства, в Петербурге зафиксирован высокий уровень газификации – 95%.

Ранее мы писали, что около 300 тысяч жителей Подмосковья получат газ в рамках социальной газификации.

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