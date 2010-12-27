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Александр Дрозденко представил потенциал экологического туризма в регионе
Вчера, 22:51
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KaterinaKono13

Александр Дрозденко представил потенциал экологического туризма в регионе

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В ходе сессии "В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?" губернатор рассказал про новый популярный тренд, который набирает обороты в Ленинградской области — глэмпинг, или гламурный туризм. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил потенциал экологического туризма в регионе на Петербургском международном экономическом форуме.

В ходе сессии "В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?" губернатор рассказал про новый популярный тренд, который набирает обороты в Ленинградской области — глэмпинг, или гламурный туризм. 

Современных туристов уже не удивишь пятизвездочным отелем, им нужен кайф. Именно кайф от слияния с природой. Конечно, они не будут брать воду из реки и греть ее в котелке. Для таких гламурных туристов создаются особые условия, но на природе.

отметил Александр Дрозденко

Глава региона выразил готовность оказывать поддержку бизнесу в развитии экотуризма на территории Ленинградской области и поддержал инициативу Ростуризма в части разработки единых стандартов по экомаршрутам для регионов России. 

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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