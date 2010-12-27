В ходе сессии "В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?" губернатор рассказал про новый популярный тренд, который набирает обороты в Ленинградской области — глэмпинг, или гламурный туризм.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил потенциал экологического туризма в регионе на Петербургском международном экономическом форуме.

В ходе сессии "В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?" губернатор рассказал про новый популярный тренд, который набирает обороты в Ленинградской области — глэмпинг, или гламурный туризм.

Современных туристов уже не удивишь пятизвездочным отелем, им нужен кайф. Именно кайф от слияния с природой. Конечно, они не будут брать воду из реки и греть ее в котелке. Для таких гламурных туристов создаются особые условия, но на природе. отметил Александр Дрозденко

Глава региона выразил готовность оказывать поддержку бизнесу в развитии экотуризма на территории Ленинградской области и поддержал инициативу Ростуризма в части разработки единых стандартов по экомаршрутам для регионов России.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО