Александр Беглов провел встречу с депутатами ЗакСа

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами Законодательного cобрания. Парламентарии Оксаной Дмитриевой, Борисом Вишневским, Максимом Резником, Андреем Анохиным, Александром Егоровым, Надеждой Тихоновой, Сергеем Трохманенко встретились с врио губернатора в ЦПКО имени Кирова.
Сам Беглов отметил, что встреча прошла плодотворно. В ходе беседы обсуждались вопросы развития города, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Затем врио губернатора и депутаты поздравили петербуржцев с Масленицей.
Фото: ВКонтакте/Васильевский остров Онлайн
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