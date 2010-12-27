Александр Беглов провел встречу с депутатами ЗакСа

Среди тех, кто посетил встречу оказались Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Максим Резник, Андрей Анохин, Александр Егоров, Надежда Тихонова и Сергей Трохманенко.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами Законодательного cобрания. Парламентарии Оксаной Дмитриевой, Борисом Вишневским, Максимом Резником, Андреем Анохиным, Александром Егоровым, Надеждой Тихоновой, Сергеем Трохманенко встретились с врио губернатора в ЦПКО имени Кирова.

Сам Беглов отметил, что встреча прошла плодотворно. В ходе беседы обсуждались вопросы развития города, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Затем врио губернатора и депутаты поздравили петербуржцев с Масленицей.

Фото: ВКонтакте/Васильевский остров Онлайн