Александр Беглов призвал депутатов помогать Петербургу и его жителям

Это относится к депутатам всех уровней.

Губернатор Петербурга напомнил депутатам о том, что город нуждается в их помощи. Такое заявление он сделал на заседании городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.

"Делайте что возможно. Помогайте малообеспеченным, многодетным семьям, тем, кто живет один, без поддержки родных и близких" призвал Александр Беглов.

Обращение относится к депутатам всех уровней – Государственной Думы, Законодательного Собрания и местного самоуправления.

Градоначальник отметил, что всем сейчас тяжело, но нужно успеть сделать многое, чтобы минимизировать потери.

Ранее стало известно, что в Петербурге от арендной платы освободили 1,5 тыс. организаций.

Фото: gov.spb.ru