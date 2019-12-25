Александр Беглов призвал депутатов помогать Петербургу и его жителям

Губернатор Петербурга напомнил депутатам о том, что город нуждается в их помощи. Такое заявление он сделал на заседании городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.
"Делайте что возможно. Помогайте малообеспеченным, многодетным семьям, тем, кто живет один, без поддержки родных и близких"
призвал Александр Беглов.
Обращение относится к депутатам всех уровней – Государственной Думы, Законодательного Собрания и местного самоуправления.
Градоначальник отметил, что всем сейчас тяжело, но нужно успеть сделать многое, чтобы минимизировать потери.
Ранее стало известно, что в Петербурге от арендной платы освободили 1,5 тыс. организаций.
Фото: gov.spb.ru
Обсуждение ( 0 )