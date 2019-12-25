В Петербурге работают почти 3 тысячи тренеров-преподавателей

Беглов поблагодарил тренеров за подготовку чемпионов и развитие спорта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил городских тренеров с профессиональным праздником, который отмечается в России 30 октября. Он подчеркнул, что за спортивными победами и рекордами стоят годы работы наставников, которые помогают воспитывать будущих чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов напомнил о представителях ленинградской и петербургской тренерских школ, среди которых Юрий Морозов, Павел Садырин, Анатолий Рахлин, Владимир Кондрашин и Вячеслав Платонов. Сегодня в городе продолжают работать известные специалисты, в том числе Тамара Москвина, Алексей Мишин и Сергей Семак.

По словам губернатора, спортивный резерв Петербурга готовят 2960 тренеров-преподавателей. Из них 177 имеют звание заслуженного тренера России. Всего в городе насчитывается около 10,5 тысячи спортивных объектов.

Отдельно Беглов поблагодарил специалистов массового и адаптивного спорта, а также наставников, которые помогают детям раскрывать способности и привлекают к физической активности людей старшего возраста. В завершение он пожелал тренерам здоровья, энергии и новых побед их воспитанникам.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного