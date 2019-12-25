Губернатор почтил память Анатолия Собчака

В этот день первому мэру Петербурга исполнилось бы 84 года.

Во вторник, 10 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память политика и первого мэра города Анатолия Собчака, которому могло бы исполниться 84 года, передает Смольный.

Губернатор возложил цветы на его могилу на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. По словам Беглова, Собчак был первым и последним мэром Петербурга. Он запомнился ярким политиком, блестящим оратором, талантливым юристом.

Отметим, что его имя носит площадь в Василеостровском районе, там ему же установлен памятник.

Напомним, что Собчак возглавлял исполнительную власть с 1991 по 1996 год. При его участии в 1991 году городу вернули историческое название, а также прошел первый Международный банковский конгресс, стали проводиться крупные культурные фестивали. Также в 1994 году прошли Игры Доброй воли.

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Фото: biographe.ru