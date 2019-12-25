Смольный сообщил, сколько петербуржцев отправят в армию осенью 2026 года

Осенью из Петербурга на военную службу планируют направить 2,4 тысячи человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю Дня призывника Российской Федерации. В своем поздравлении он рассказал о патриотических мероприятиях, прошедших в Северной столице, и планах осеннего призыва.

Праздник был учрежден в 1992 году. По словам главы города, Петербург традиционно отмечает его не одним днем: тематические события проводятся с октября по ноябрь. Главным мероприятием стал общегородской праздник, который состоялся 16 октября в военно-патриотическом парке "Патриот" в Кронштадте. Там в торжественной обстановке проводили в войска первых призывников 2026 года. Участниками события также стали более 500 старшеклассников из всех районов города.

15 ноября тематические встречи и медиапрезентации о современной армии проходят в городских библиотеках и молодежных центрах. Для будущих военнослужащих также организовали экскурсии на крейсер "Аврора", который является одним из символов отечественного флота.

По словам Беглова, осенью 2026 года из Петербурга планируют отправить на военную службу 2,4 тысячи человек. Губернатор пожелал призывникам здоровья, стойкости и надежных товарищей, а также отметил, что город гордится молодыми петербуржцами и рассчитывает на их успешную службу.

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Фото: pxhere.com