Албин поручил ускорить строительство дорог, чтобы избежать транспортной изоляции новых жилых районов

В Правительстве Северной столицы обсудили вопрос строительства новых дорог.

В Смольном чиновники обсудили дальнейшие планы на реализацию территорий Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что на создание трасс город тратит в 30 раз меньше, чем на здания. Общая сумма вложений составляет 18 миллиардов рублей, в то время как на дома тратят по 500-600 миллиардов. Темпы роста нового жилья могут привести к транспортной изоляции.

В рамках заседания проекты обсуждали глава Комитета по градостроительству и архитектуре Андрей Хилинский, а также заместитель начальника Контрольного управления Администрации губернатора Сергей Зинченко.

В ходе заседания также было установлено, что чиновники разработали документацию по проекту строительства Среднерогатской улицы, еоорая будет расположена в Московском районе города. В ближайшее время в том же районе будет представлен проект развития проспекта Юрия Гагарина с восточной стороны. реализация запланирована на 2020-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

По итогам было решено возводить жилой фонд синхронно вместе с трассами, а также социальной инфраструктурой.

Напомним, что еще один трамвай "Витязь-М" выйдет на маршрут в Петербурге.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга