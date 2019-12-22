Актрисe Бочкарёвe осудят по делу о хранении наркотиков

Дата заседания пока неизвестна.

Преображенский суд Москвы рассмотрит уголовное дело против актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином. Об этом сообщает ТАСС.

Дело против артистки возбудили в конце сентября, когда ее остановили полицейские сотрудники. Женщина была в опьяненном состоянии и заявила, что у нее наркотики в трусах. От освидетельствования Бочкарева отказалась.

Перед судом она предстанет по статье 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Дело в столичный суд передал по подсудности Симоновский суд Москвы.

Ранее Бочкареву лишили водительских прав Бочкареву на 1 год и 8 месяцев и выписали штраф на 30 тысяч рублей.

Видео: Natalia Bochkareva, Matthew Fox инст: natalia_bochkareva_official