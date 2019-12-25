Там были замечены метки для на деревьях вдоль лесной тропинки, которая не предназначена для транспорта.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что петербургские экоактивисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном. Об этом сообщает "Зеленая коалиция Петербурга".

Экоактивисты отметили, что в Курортном районе в Солнечном были замечены метки для на деревьях вдоль лесной тропинки. Ранее петербуржцы выяснили, что на этом месте намерены сделать дорогу для транспорта.

Стоит отметить, что Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга заявил, что дороги на территории Комаровского лесничества не планируется.

Ранее мы сообщали о том, что сквер на углу Некрасова и Маяковского привели в порядок после жалоб местных жителей.

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