Активисты Петербурга устроили акцию против дорогих заборов

Активисты движений "Город без заборов" и "Деревья Петербурга" считают, что деньги лучше потратить на озеленение.

В субботу, 20 апреля в Петербурге проходит акция "Золотой забор". Таким образом активисты "Города без заборов" и движения "Деревья Петербурга" привлекают внимание к дорогим заборам города.

Общественники считают, что деньги, которые тратятся на заборы, лучше потратить на озеленение. Привлечь внимание к данной проблеме активисты решили нестандартным способом: выкрасить эти заборы золотой краской и повесить на них ценники. Мобильный корреспондент Piter.tv запечатлел активистов на видео на Большой Зеленина возле 12 дома.

Видео: Piter.tv