Активист сообщил о 100 задержанных у посольства Таджикистана в Москве. Об этом представителям "РБК" сообщил лидер политического движения "Группа 24" Рахматжон Махмаджон. По данным спикера, на несогласованную акцию вышло порядка 400 человек. Активисты поддерживали правозащитника Иззата Амона.
Мы связались с ОВД-Инфо, они подключились и отправили в отделения своих адвокатов. Большинство задержанных отпустили, кого-то оставили на ночь. Я сейчас нахожусь в отделении по адресу Лавочкина 3, здесь находится порядка 14 человек.
Рахматжон Махмаджон, активист
Напомним, что многие представители движения выкладывали в YouTube ролики, в котором выражают недовольство действиями правительства Таджикистана. После пятничной молитвы 2 апреля они решили отправиться к зданию дипломатического ведомства. Известно, что "Группа 24" не организовывала митинг, а само мероприятие было стихийным.
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Фото и видео: Telegram / Телеканал Дождь
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