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Активист сообщил о 100 задержанных у посольства Таджикистана в Москве

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Мигрантам вменяют участие в несогласованной акции протеста.

Активист сообщил о 100 задержанных у посольства Таджикистана в Москве. Об этом представителям "РБК" сообщил лидер политического движения "Группа 24" Рахматжон Махмаджон. По данным спикера, на несогласованную акцию вышло порядка 400 человек. Активисты поддерживали правозащитника Иззата Амона.

Мы связались с ОВД-Инфо, они подключились и отправили в отделения своих адвокатов. Большинство задержанных отпустили, кого-то оставили на ночь. Я сейчас нахожусь в отделении по адресу Лавочкина 3, здесь находится порядка 14 человек.

Рахматжон Махмаджон, активист

Напомним, что многие представители движения выкладывали в YouTube ролики, в котором выражают недовольство действиями правительства Таджикистана. После пятничной молитвы 2 апреля они решили отправиться к зданию дипломатического ведомства. Известно, что "Группа 24" не организовывала митинг, а само мероприятие было стихийным.

Россиянин из мести протаранил автоцентр и попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Телеканал Дождь

Теги: активисты, группа 24, москва, посольство, таджикистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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