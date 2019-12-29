Актер Боев хочет отсудить у Михалкова 80 млн за "Превосходство Борна"

Он считает, что такая сумма полагается ему за эпизодическую роль "2-го таксиста" в фильме.

Российский актер Александр Боев хочет отсудить у Никиты Михалкова и его студии "ТРИТЭ" 80 млн рублей. Он считает, что такая сумма полагается ему за эпизодическую роль "2-го таксиста" в фильме Пола Гринграсса "Превосходство Борна". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Фильм вышел на экраны в 2004 году. Студия Никиты Михалкова была партнером во время съемок сцен, действие которых разворачивается в России. Спустя годы Боев решил, что "ТРИТЭ" задолжала ему роялти – гонорар за использование авторских прав.

Актер подал в суд в конце января текущего года. Заседание назначено на 12 марта.

Напомним, что Александр Боев сыграл более 40 ролей в отечественных фильмах и сериалах. В частности, его можно увидеть в "Марше Турецкого", "Курсантах", "Универе", "Ворониных" и др.

Фильм "Превосходство Борно" является сиквелом "Идентификации Борна". История рассказывает о бывшем киллере, работавшем на ЦРУ. Он потерял память и пытается восстановить свое прошлое и при этом остаться в живых.

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Видео: Youtube / ghosthaunted2, вДудь