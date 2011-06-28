Актёр Виталий Бисеров рассказал о влиянии роли Деда Мороза на свою жизнь

Имя новогоднего волшебника даже есть в паспорте артиста.

Актёр Виталий Бисеров, который запомнился зрителям в сериалах "Морские дьяволы", "Условный мент" и "Первый отдел", планировал заменить имя и фамилию в паспорте на "Дед Мороз". От этой затеи его отговорили родственники. Забавную историю о новогоднем "псевдониме" артист рассказал в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Бисерова, во время работы в молодёжном театре "Эликсир" его попросили взять на себя в новогодних спектаклях роль Деда Мороза. Актёр отнёсся к идее с позитивом: по его признанию, он любит приносить людям счастье, сказку, доброту. В итоге имя новогоднего волшебника всё же есть в паспорте артиста, но оно стоит на месте подписи.

Получив везде разрешения, я оставил подпись в паспорте "Д.Мороз". Сейчас у всех это вызывает улыбку, и я рад, что благодаря моей закорючке у людей веселый день. Виталий Бисеров, актёр

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Фото: kino-teatr.ru (omela)