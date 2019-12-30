Акция по раздельному сбору отходов пройдет 4 января в Петербурге

Принести ненужный мусор можно более чем на 10 адресов по всему городу.

Организаторы акции "РазДельный сбор" объявили список площадок в разных районах Петербурга для раздельного сбора мусора. Всего 4 января разные виды мусора примут по 14 адресам. Точки приема будут работать с 12:00 до 14 или 15 часов.

Все неравнодушные к вопросу раздельного сбора мусора могут принести по отдельности металл, пластик, упаковки TetraPak, диски, пакеты, пленка и многое другое.

Ранее мы сообщали о том, что систему мониторинга качества воздуха создадут в 12 городах России.

Фото: РазДельный сбор / "ВКонтакте", Pixabay