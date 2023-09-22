Акция "На работу на велосипеде" стартовала в Петербурге

Велосипедисты и любители СИМ стартовали по велополосе и преодолели 6 км до финиша на Исаакиевской площади.

В пятницу, 22 сентября, во Всемирный день отказа от автомобиля в Северной столице состоялась ежегодная акция "На работу на велосипеде и СИМ". Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Мероприятие началось в 8:00 с утренней разминки на набережной Фонтанки, 4. Её провёл профессор НГУ имени Лесгафта, доктор педагогических наук Сергей Ашкинази. Затем велосипедисты и любители СИМ стартовали по велополосе и преодолели 6 км до финиша на Исаакиевской площади.

По словам ведущего специалиста отдела проведения закупок Марины Маринкиной, целью заезда стала пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к экологии. Также организаторы стремились показать, что Петербург идеально подходит для средств индивидуальной мобильности.

Ранее мы сообщили о том, что в сквере Ольги Берггольц прошла памятная акция "День памяти жертв блокады".

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха