Петербуржцы смогут сдать старую технику в рамках акции "Электровесна-2025"

Цель инициативы — способствовать экологической грамотности петербуржцев.

С 14 по 19 апреля в Санкт-Петербурге состоится экологическая акция "Электровесна", в рамках которой жители города смогут передать на переработку устаревшие бытовые устройства и электронные гаджеты. Организацию мероприятия взяли на себя городской Комитет по природопользованию и общественное движение "РазДельный Сбор". Информацию об этом распространил Telegram-канал ведомства.

Цель инициативы — способствовать экологической грамотности петербуржцев. Добровольцы будут рассказывать участникам акции о правильном способе раздельного сбора отходов и утилизации вторсырья. Ключевой день акции назначен на 19 апреля, когда возле специализированных экопунктов и центров будут находиться консультанты, способные разъяснить любые интересующие моменты.

В рамках акции участники смогут отдать мелкие электроприборы весом до 20 килограммов, такие как фены, электрочайники, мобильные телефоны и компьютеры. Крупнобытовые изделия, аккумуляторы, картриджи, медицинское оборудование и блоки бесперебойного питания принять не удастся.

Количество приёмных точек по городу составит более 30 штук. Адреса пунктов и форму регистрации можно найти на официальном сайте акции.

Ранее мы сообщили о том, что неделя популяризации донорства крови и костного мозга началась в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Экологическое движение "РазДельный Сбор" (Елизавета Морозова (Муравник))