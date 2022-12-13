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В Пушкине на Академическом проспекте потушили бытовку
Сегодня, 20:17
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В Пушкине на Академическом проспекте потушили бытовку

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Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

В воскресенье, 16 апреля, в Пушкинском районе вспыхнула бытовка. Пожарные тушили постройку на Академическом проспекте, 14. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Диспетчер  получила информацию о возгорании в 19:39. На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две единицы техники.

В цельнометаллической, размером 2х6 метров бытовке происходило горение по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пламя потушили за 14 минут. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда завершится ремонт трубы на 5-й Советской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: академический проспект, горела бытовка, мчс, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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