Росгвардейцы задержали пьяного агрессивного петербуржца, пристававшего к прохожим

Росгвардейцы задержали агрессивного пьяного петербуржца, который приставал к прохожим. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
К росгвардейцам, патрулирующим улицу Социалистическую, обратились прохожие и сообщили о пьяном неадекватном мужчине, который приставал к прохожим.
Дебошир (27 лет) предпринял попытку нападения на росгвардейцев, после которой с применением специальных средств был доставлен в отдел органов внутренних дел.
Видео: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ
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