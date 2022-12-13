Росгвардейцы задержали пьяного агрессивного петербуржца, пристававшего к прохожим

Дебошир (27 лет) предпринял попытку нападения на росгвардейцев, после которой с применением специальных средств был доставлен в отдел органов внутренних дел.

Росгвардейцы задержали агрессивного пьяного петербуржца, который приставал к прохожим. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

К росгвардейцам, патрулирующим улицу Социалистическую, обратились прохожие и сообщили о пьяном неадекватном мужчине, который приставал к прохожим.

Дебошир (27 лет) предпринял попытку нападения на росгвардейцев, после которой с применением специальных средств был доставлен в отдел органов внутренних дел.

Видео: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ