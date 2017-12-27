Агентство Moody`s повысило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга

Мировые эксперты в сфере финансов и экономики по-новому взглянули на кредитный рейтинг Петербурга.

Санкт-Петербург пошел на повышение в кредитном рейтинге агентства Moody`s. Эксперты оценили кредитный прогноз столицы СЗФО как "позитивный". До этого эксперты называли этот показатель "стабильным". Таким образом Санкт-Петербург повысился в рейтинге Moody`s на одну ступеньку. Об этом говорится в данных агентства Moody’s Investors Service Limited подтвердило.

Заметим, что речь идет о долгосрочном кредитном рейтинге. В официальных терминах Питер получил рейтинг Ba1. Ранее по этому же показателю Moody`s подняло также котировки Российской Федерации. Рост кредитного рейтинга говорит о стабилизации экономической ситуации в стране и ее крупнейших финансовых центрах.

Ранее мы писали, что в Петербурге за год долги работодателей перед сотрудниками выросли вдвое.

Фото: Piter.TV