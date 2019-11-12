Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Экс-владелец Промсвязьбанка в ближайшее время не лишится статуса гражданина Кипра. Слухи в СМИ адвокат олигарха назвал не соответствующими действительности.

В числе россиян, которые в ближайшее время могут лишиться "золотых паспортов" граждан Кипра, нет олигарха Дмитрия Ананьева. Все новости о том, что у экс-владельца "Промсвязьбанка" могут отозвать местное гражданство, являются пустыми слухами. С таким заявлением в интервью РБК выступил адвокат бизнесмена. Сергей Ковалев уточнил, что ни он, ни его клиент ничего не знают об этом.

"Никто ему о подобном от властей Кипра не сообщал", - сказал адвокат

Ранее правительство Кипра заявило о необходимости борьбы с недобросовестными иностранцами, которые сомнительным путем получили гражданство этой страны. В частности, первые лица государства сделали ряд высказываний о возможном отзыве "золотых паспортов", полученных за инвестиции в местный бизнес, у россиян и малайзийцев. Мировые СМИ публиковали возможный список из 9 россиян, попавших в "стоп-лист" в него вошел и Дмитрий Ананьев.

Видео: Visit Cyprus