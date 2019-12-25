Туристический поток в Петербурге восстановится на 80% к августу

Такой прогноз делают в АТОР.

По прогнозам аналитиков Ассоциации туроператоров, туристический поток в Петербурге восстановится на 70-80% от привычного объема примерно к августу, а свой "путь" к восстановлению турпоток начнет уже в апреле. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на встрече организации с комитетом по развитию туризма Петербурга и представителями турбизнеса.

Ломидзе отметила, что АТОР готов помочь Петербургу в сфере информационной поддержки, чтобы прогнозы по турпотоку действительно сбылись. Также по мнению Ломидзе туроператорам и городам нужно объединяться и действовать совместно. По словам главы комитета Сергея Корнеева, из-за закрытия границ в 2020-м пандемийном году Петербург потерял 90% международного потока туристов, а из-за городских ограничений – часть внутреннего потока путешественников.

В 2021 году, заверил Корнеев, комитет продолжит программу "Новая туристская и культурная география Санкт Петербурга", в ходе которой уже бывалым туристам будут рассказывать о музеях, галереях и ресторанах. Это будет сделано для того, чтобы побывавшие в Петербурге люди возвращались в город снова. Кроме того, в текущем году Северная столица примет крупные Петербургский международный экономический форум, этап футбольного EURO-2020, Санкт-Петербургский Культурный Форум. Подготовки к мероприятиям, которые отменились в прошлом году из-за пандемии, уже начались.

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