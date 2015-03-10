В Московском районе прошла противоаварийная тренировка АО "Теплосети"

Компания проверила готовность оперативного персонала к отопительному сезону.

Во вторник, 14 сентября, в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов в Московском районе города состоялась противоаварийная тренировка "Теплосети Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты должны были отработать оперативное взаимодействие с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами при устранении технологических нарушений на теплосетях.

По сценарию, при температуре наружного воздуха -15°С в результате повреждения подающего трубопровода начала вытекать горячая вода у дома №46к1 по проспекту Космонавтов. О нарушении поступает сообщение по телефону "004" в в центральную диспетчерскую службу.

Прибывшие на место оперативные бригады предприятия совместно с аварийными бригадами управляющих организаций Московского района приступили к обеспечению мер безопасности и ликвидации последствий. Участок тепловой сети отключили для организации временной схемы теплоснабжения. Дефект устранили в срок.

Ранее мы писали, что в парке Александрино начали реконструкцию теплосети.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"