Верховный суд отклонил жалобу АО "Альфа" на итоги торгов по Конюшенному ведомству

Разрешение спора между АО "Альфа" и администрацией Петербурга относительно конюшенного ведомства завершено в пользу Смольного. Об этом сообщает издание "Ъ-СПб".
Ранее АО "Альфа" связывали с Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе. Верховный суд отказался рассматривать жалобу компаниина результаты аукциона по конюшенному ведомству.
Компания планировала развивать историческое здание, но не была допущена к участию в аукционе из-за ошибок в документации. После этого она подала в суд на городской комитет имущественных отношений (КИО), но не смогла оспорить своё исключение из торгов.
В прошлом году ООО "Бахчасарай" победило в торгах на право аренды Конюшенного ведомства. Вскоре администрация передала здание инвестору в аренду на 49 лет.
Ранее мы сообщили о том, что суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ.
Фото: citywalls.ru
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