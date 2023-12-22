Верховный суд отклонил жалобу АО "Альфа" на итоги торгов по Конюшенному ведомству

Компания планировала развивать историческое здание, но не была допущена к участию в аукционе из-за ошибок в документации.

Разрешение спора между АО "Альфа" и администрацией Петербурга относительно конюшенного ведомства завершено в пользу Смольного. Об этом сообщает издание "Ъ-СПб".

Ранее АО "Альфа" связывали с Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе. Верховный суд отказался рассматривать жалобу компаниина результаты аукциона по конюшенному ведомству.

Компания планировала развивать историческое здание, но не была допущена к участию в аукционе из-за ошибок в документации. После этого она подала в суд на городской комитет имущественных отношений (КИО), но не смогла оспорить своё исключение из торгов.

В прошлом году ООО "Бахчасарай" победило в торгах на право аренды Конюшенного ведомства. Вскоре администрация передала здание инвестору в аренду на 49 лет.

Ранее мы сообщили о том, что суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ.

Фото: citywalls.ru