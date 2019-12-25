Росгвардия задержала компанию с оружием в заброшенном лагере Петербурга

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали девятерых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Компания находилась на территории заброшенного лагеря, где участники развели большой костёр рядом с пустующими зданиями и стреляли из сигнального пистолета.
На звуки выстрелов обратили внимание местные жители и сообщили о происходящем правоохранителям. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали всех девятерых, применив наручники.
При осмотре у молодых людей обнаружили мачете, топор, ножи, баллончики с перцовым газом, сигнальное пусковое устройство и патроны. По предварительным данным, боеприпасы могут оказаться холостыми.
В Росгвардии сообщили, что 14 изъятых патронов направили на экспертизу. Всех задержанных доставили в отдел полиции. Специалистам предстоит установить тип боеприпасов, остальные обстоятельства происшествия выясняются.
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Фото: Росгвардия
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