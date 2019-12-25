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Незнакомец писал интимные сообщения 9-летней петербурженке в Telegram
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Незнакомец писал интимные сообщения 9-летней петербурженке в Telegram

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Незнакомый человек предлагал совершить действия сексуального характера.

Петербуржец обнаружил, что неизвестный пишет интимные сообщения его малолетней дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. Он рассказал, что его 9-летней дочери в мессенджере Telegram незнакомый человек предлагал совершить действия сексуального характера, а также отравлял материалы интимного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Петербурге школьница попала в больницу с половой инфекцией.

Фото: pexels

Теги: дети, подростки, развратные действия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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