Незнакомец писал интимные сообщения 9-летней петербурженке в Telegram

Незнакомый человек предлагал совершить действия сексуального характера.

Петербуржец обнаружил, что неизвестный пишет интимные сообщения его малолетней дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. Он рассказал, что его 9-летней дочери в мессенджере Telegram незнакомый человек предлагал совершить действия сексуального характера, а также отравлял материалы интимного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Петербурге школьница попала в больницу с половой инфекцией.

Фото: pexels