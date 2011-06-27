За время пандемии от коронавируса скончались 5 сотрудников Эрмитажа

Директор музея подвел итоги прошедшего года.

За время пандемии коронавируса вирусную инфекцию перенесли 415 сотрудников Эрмитажа из 2500, 5 ушли из жизни. Об этом сообщил директор государственного музея Михаил Пиотровский. Его слова передал "Петербургский дневник".

На данный момент вакцинацию прошли 80% сотрудников, у 97% есть иммунитет. Пиотровский поблагодарил всех сотрудников, так как каждый человек, который работает сегодня, рискует своей жизнью. Директор отметил, что музей принимает все меры, чтобы сотрудники и посетители чувствовали себя в безопасности.

Пандемия COVID-19 не могла не сказаться на количестве посетителей. В доковидные времена Эрмитаж принимал около 10 тыс. человек в день. Их количество снизилось вдвое. Гораздо меньше стало иностранных граждан. При этом есть и позитивная тенденция: в музей стали чаще приходить люди моложе 30 лет и пары с детьми.

На данный момент попасть в музей можно только по предварительной записи на определенный сеанс.

Напомним, 7 декабря в Эрмитаже действует бесплатное посещение в честь Дня святой Екатерины.

Ранее Piter.TV пофантазировал и показал, как мог бы выглядеть Эрмитаж в других цветах.

Фото: Piter.TV