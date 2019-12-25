В июле 92% клиентов Сбера бесплатно перевели друг другу деньги

Такой эффект объясняют ростом интереса к подпискам СберПрайм и СберПрайм+, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи.

Доля клиентов Сбера, осуществляющих бесплатные переводы денег друг другу, достигла 92% в июле. Это следует из отчета банка за первые семь месяцев 2021 года.

В банке такой эффект связывают с ростом интереса к подпискам СберПрайм и СберПрайм+, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи. К концу июля текущего года число подписчиков сервисов составило более 2,9 млн человек.

В Сбере напомнили, что от комиссии освобождены те клиенты, которые переводят не более 50 тысяч рублей в месяц. Для тех, кому нужно перевести более крупную сумму, существуют специальные подписки на месяц, три месяца и год. Подписавшись на них, комиссия будет нулевой.

Ранее мы писали, что во втором квартале 2021 года средний лимит по кредитным бизнес-картам Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30%.

Фото: Piter.TV