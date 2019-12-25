90-летняя петербурженка отдала более 1 млн рублей за "спасение" дочери от статьи

Женщине якобы позвонила дочь и сообщила, что сбила девушку. Чтобы урегулировать проблему, нужны деньги.

Очередная петербургская пенсионерка стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 90-летняя пенсионерка, проживающая на Бестужевской улице. Она рассказала о звонке неизвестной женщины, которая представилась ее дочерью и сообщила, что сбила девушку. Для урегулирования проблемы нужна была крупная сумма денег, которую необходимо передать участковому "Андрею Геннадьевичу".

В тот же день в квартиру к пенсионерке пришел мужчина и, представившись участковым, забрал 1 млн 130 тысяч рублей. Женщина не сразу поняла, что ее обманули. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге лжегазовщики похитили у пенсионерки 480 тысяч рублей.

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