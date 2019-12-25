У двух петербуржцев нашли 86 свертков с наркотиками

В сентябре в их автомобиле также были найдены наркотические вещества.

В Петербурге в отношении двух петербуржцев возбудили уголовное дело из-за перевозки наркотиков. По месту их жительства также были найдены запрещенные вещества. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 13 сентября у дома по улице Софьи Ковалевской был остановлен Форд Фокус. За рулем был 41-летний С., также в салоне находился 47-летний А. В салоне автомобиля были обнаружены два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом светло-желтого цвета. По местам жительства мужчин были обнаружены и изъяты 86 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом светло-желтого цвета. Согласно экспертизе, в машине перевозили мефедрон массой 79,6 грамма и метадон массой 49,7 грамма. В квартирах находились метадон массой 421 грамм и мефедрон массой 552,51 грамма.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Оба подозреваемых были неоднократно судимы за наркотики, разбой и др.

Ранее в Петербурге задержали наркоторговца.

Фото: Piter.tv